300品種、350万本のチューリップが春を彩る「となみチューリップフェア」がきょう、開幕しました。花は見頃を迎え、ほぼ満開。春色いっぱいの会場へさっそく行ってきました。今年で75回の節目を迎えたとなみチューリップフェア。これまでより50万本多い、350万本のチューリップが会場を彩ります。メイン会場となる砺波チューリップ公園には、開幕初日から多くの観光客が訪れていました。東京から訪