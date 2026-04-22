学校で育てる野菜をサルの被害から守ろうと、富山市の小学校できょう、児童らが電気柵を取り付けました。電気柵を設置したのは、富山市の神通碧小学校の児童と地域住民です。この学校では毎年、授業の一環でトウモロコシやジャガイモなどの野菜を育てていますが、実ができるとサルに食べられ、収穫できない状況が続いていました。そこで、県自然博物園「ねいの里」の指導のもと、5年前から電気柵を設置するようになり、それ以降、