政府の地震調査委員会は、熊本の地震について、断層の一部で割れ残りがあり、震度7を起こした今回の地震より大きな地震が起きる可能性があるとしました。【映像】地震で車が家の下敷きとなっている様子地震調査委員会は、今回の地震の断層は長さがおよそ30キロと推定されるとしました。また、地震の多くが10年前の地震の震源となった「日奈久断層帯」の一部に沿って発生していると指摘したうえで、「日奈久断層帯などでは割れ