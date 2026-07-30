スマートフォンの機種変更の手続きを悪用し、iPhone2台を盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは兵庫県赤穂市に住むベトナム国籍のチャン・ヴァン・フン容疑者(20)です。チャン容疑者は去年11月ごろ、他の者と共謀し、携帯電話会社のオンラインショップで、機種変更を装って他人名義の契約者情報を入力し、iPhone2台、販売価格あわせて34万円相当を盗んだ疑いが持たれてい