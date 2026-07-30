医療機関の門をくぐるとなると、やはりちょっと気が引ける――。そんなED（勃起不全）の悩みを抱えた男性たちにとっては、待ちに待った“解禁”だ。いよいよ7月31日から、イオングループやツルハグループなどのドラッグストアで、ED治療薬「シアリス」が先行発売され、8月31日からは全国で購入可能になるのである。これで自信を取り戻すことに繋がれば言うことなしだが、その一方で、思わぬ事態を防ぐため、意外なフルーツへの注