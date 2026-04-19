三笘薫が鮮烈なボレーシュート、ブライトンは勝ち点1を奪取したイングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間4月18日、プレミアリーグ第33節のトッテナム戦に途中出場。1点ビハインドの場面で伝説の名手を彷彿とさせる鮮烈なボレーシュートを叩き込み、2-2のドローに貢献した。地元紙「The Argus」は、負傷交代を余儀なくされるまでピッチで放ったその輝きを「センセーショナルなスタイルで応えた」と称賛している。