お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が10日、オフィシャルブログを更新。6歳の長女・こうめちゃんの小学校初登校の様子を公開し、見送り時の心境を明かした。 ９日に更新したブログで「こうめちゃん 入学式」と報告し、淡いピンクのネクタイと黒のスーツ姿のマック鈴木、真っ白なセットアップの小原、ピンクのワンピースを着た長女との記念ショットを公開した小原。「ついこないだまで年長さんだった」と振り返りながら、「も