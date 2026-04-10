お笑いタレントの平野ノラが９日までにオフィシャルブログを更新。“ご近所さん”だという大御所アーティストとのロケオフショットを公開した。 ７日、「DJ KOOちゃまとロケ」と題したブログを更新した平野。絵文字を交えながら「今日は関西にてKOOさんとロケ」といい、番組での共演に加え「家もご近所さん」と明かした。 カラフルな衣装に身を包んだDJ KOOと、チェック柄のワンピースにスニーカーを合わせたカジュアルなスタイル