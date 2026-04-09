９日の県内は放射冷却の影響で各地で冷え込み、霜が降りるところもありました。こうしたなか、南陽市のサクランボ畑では未明から生産者が霜被害の対策に追われていました。９日午前2時すぎ、南陽市にある高橋善一さんのサクランボ畑です。こちらでは霜に備えて60台のヒーターを稼働させていました。９日朝の県内は、放射冷却の影響で各地で冷え込み、各地の最低気温は西川町大井沢で氷点下4度新庄で氷点下1.6度米沢で