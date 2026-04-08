AIで、写真一枚から人物やペットなどのミニチュアフィギュアを作りだす新技術が誕生しました。カメラに収めた最高の一瞬や思い出のあの頃を、フィギュアで再現する新技術を取材しました。 ❝最高の瞬間をカタチに❞ この新技術を開発したのは、徳島市名東町にあるミニチュアイメージです。代表の見野美智子さんは、小学1年生のころからフィギュア集めにのめり込んだ生粋のコレクター。その数