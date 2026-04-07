新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「『地獄先生ぬ〜べ〜』第２クールクライマックス直前特番」を３月25日（水）夜９時より独占無料生放送した。 『地獄先生ぬ〜べ〜』は、原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により1993年から1999年にわたり「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された人気オカルトコミック。“鬼の手”を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと、鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が妖怪や悪霊の