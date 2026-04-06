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【注目度S級】 ☆サカタのタネ（1377）3Q水産Focus：海外売上比率が高く円安追い風。食という景気変動リスクの低さも魅力。 【注目度B級】 ○パルグループホールディングス（2726）本決算小売業 ○フェリシモ（3396）本決算小売業 【4月7日発表予定13社】 サンエー（2659）本決算小売業 パルグループホールディングス（2726）本決算小売業 ユナイテッド・スーパ&