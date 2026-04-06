4月7日 注目決算　注目度S：サカタのタネ、B：パルグループHD ほか

【注目度S級】

☆サカタのタネ（1377） 3Q 水産

Focus：海外売上比率が高く円安追い風。食という景気変動リスクの低さも魅力。

【注目度B級】

○パルグループホールディングス（2726） 本決算 小売業

○フェリシモ（3396） 本決算 小売業

【4月7日発表予定 13社】

サンエー（2659） 本決算 小売業

パルグループホールディングス（2726） 本決算 小売業

ユナイテッド・スーパーマーケットHD（3222） 本決算 小売業

フェリシモ（3396） 本決算 小売業

放電精密加工研究所（6469） 本決算 機械

フジ（8278） 本決算 小売業

スローガン（9253） 本決算 サービス

ダイセキ（9793） 本決算 サービス

サーラコーポレーション（2734） 1Q 小売業

サカタのタネ（1377） 3Q 水産

三協立山（5932） 3Q 非鉄金属製品

中北製作所（6496） 3Q 機械

三光合成（7888） 3Q 化学

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。