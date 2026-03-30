メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。番組では2日後に迫った新年度から変わる生活のアレコレを特集。番組では、4月からは「子ども・子育て支援金制度」もスタートすると紹介。高齢者を含む広い世代と企業から、医療封建に上乗せして給料から天引きする形で負担をもとめ、児童手当の所得制限撤廃や第3子以降の3万円支給などの支援に使わ