孫正義氏率いるソフトバンクグループ（SBG）が、トヨタ自動車の時価総額を抜き去ったのは6月1日。AIブームの追い風が、同社の株価を押し上げたわけだが、孫氏がさらなる“大風呂敷”を広げたと話題になっている。【写真を見る】含み益がすごい！今では考えられない取得単価の「エヌビディア株」「その発言があったのは6月24日に開かれた株主総会でした。この場で孫氏は、自社の“株主価値”がすでに実際の時価総額（約37兆円）