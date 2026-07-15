アメリカ中央軍は、日本時間午前4時からイランへの追加攻撃を開始したと、SNSで発表しました。ホルムズ海峡を航行する商業船舶に対するイランの攻撃能力を低下させることが目的だとしています。また、「今回の攻撃は、アメリカ軍がイランに対する海上封鎖を準備する中で行われている。海上封鎖は日本時間午前5時に再開する」としています。アメリカ軍によるイランへの攻撃は4日連続です。