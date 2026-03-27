徳島大学や四国大学で教授をつとめた、故・田中双鶴の門下生による書道展が、3月27日から徳島市で始まりました。この書道展は、県出身の書家、故・田中双鶴の門下生でつくる書道グループ、「書研社」が毎年開いているものです。会場には、会員19人が書いたかなや漢字の作品、約40点が展示されています。つるぎ町の西直子さんの作品です。目を引く朱色の画仙紙に墨の黒色が映え、文字と文字の繋がりや流れが美しい作品です。