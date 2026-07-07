大阪府泉南市で、高齢とみられる女性が路上で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、死亡ひき逃げ事件として捜査しています。今朝早く、泉南市樽井の路上で「人が自転車とともに倒れている」と通行人から通報がありました。 警察や消防によりますと60歳代とみられる女性が血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 現場には激しく損傷した自転車と車の部品が落ちていたとい