下請け業者の保護をうたった「下請法」に違反したとして、公正取引委員会は3月26日、徳島市の自動車販売会社に対し勧告を行いました。県内では初めてのケースです。勧告を受けたのは、徳島市に本社を置く徳島トヨタ自動車です。公正取引委員会によりますと、この会社が運営する7つの店舗は、遅くとも2024年7月～2025年年9月にかけ、車の修理を委託した6つの整備業者に対し、車の引き取りや納車の際、約2700回に渡って