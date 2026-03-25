Photo: Raymond Wong / Gizmodo US｜使ったのは15インチモデル。写真編集もラクにできた 10万円切りのNeoと強々のProに流れちゃって影薄いけど。廉価版Neoの登場で最安Apple（アップル）ノートPCの座をNeoに明け渡し、中価格帯の標準モデルに格上げとなったMacBook Air。予算厳しい人はNeoかAirかで迷っていそうですよね。Neoは見た目もかわいいし、スクリーンもあんまAirと違わないし。ただ