今季2度目の実戦登板、4回まで11Kに騒然米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。特に2回から4回までは9つ全てのアウトを三振で奪う離れ業を演じるなど、4回0/3を投げ、86球で3失点、4安打2四球11奪三振だった。開幕前最後の登板で圧倒的な投球を見せたが、米記者が唯一ともいえる懸念点をあげた。大谷は初回、先頭のネト、トラウトから連続三振を