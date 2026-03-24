コロプラが、生成AIによるコンテンツの無断学習・利用からクリエイターの作品を保護する無料アプリ『COLOPL Contents Protector』（以下、CCP）の提供を3月24日より開始した。 【画像あり】保護するための仕組み解説 CCPは、作品そのものに保護の仕組みを組み込むことで、生成AIによる無断学習や第三者による意図しない二次利用に対して抑止効果を発揮するコンテンツ保護ツールだ。クリエイターが安心して