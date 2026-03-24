きょう24日は日本列島の広い範囲で晴れて気温が上がり、春本番の陽気となるでしょう。ただ、九州は雲が多くなり、南部から次第に雨の降る範囲が広がる見込みです。あす25日は前線を伴った低気圧が日本の南を東進し、西日本や東日本太平洋側を中心に雨が降るでしょう。北陸も雲が広がり、夜は雨が降りやすくなりそうです。北日本は快晴が続くでしょう。東日本は26日にかけてくもりや雨のぐずついた天気が続くため、きょうは貴重な洗