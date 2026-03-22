帰省は家族とゆっくり過ごせる時間のはず。それなのに手伝いやお金の負担、親戚づき合いの暗黙ルールに気を配りっぱなしで、戻る頃にはぐったり…という人も少なくありません。ESSE読者123人に「義実家・実家帰省」のアンケートをとったところ、半数以上が帰省を「憂うつ」だと感じていることが判明しました。（2025年7月下旬に実施）。そんな帰省にまつわるのリアルなストレス例を紹介します。夫を溺愛する義母にドン引き…妻から