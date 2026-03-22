手軽で便利なネットショッピング。店舗に買い物に行く時間が省けるのは魅力ですが、ときには便利さからついムダなものまで買ってしまうことも…。そんなとき「スマホに残る注文履歴を見れば、ムダ買いも減らせて、日々の家計管理にも役立ちます」と語るのは、元銀行員でFP2級の資格をもつESSEonlineライター・谷ノ内真帆子さん。今回、谷ノ内さんが実践している、スマホの購入履歴からムダを見直す方法とそのメリットについて、レ