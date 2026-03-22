司法省でロシア疑惑の捜査について発言するマラー氏＝2019年5月29日、首都ワシントン/Chip Somodevilla/Getty Images via CNN Newsource（CNN）2016年米大統領選のトランプ陣営とロシア政府の共謀疑惑を巡る歴史的な捜査を指揮した元連邦捜査局（FBI）長官、ロバート・マラー氏が死去した。81歳だった。遺族は21日の声明で「深い悲しみとともに、ボブ（マラー氏）が昨夜亡くなったことを公表する」とコメント。プライバシーの尊重