タレントIMALU（36）が22日、上沼恵美子（70）と高田純次（79）がMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。海を超える父の名声にうんざりした。IMALUは高校時代、カナダに留学。高校には日本人留学生が何人かおり、入学前のオリエンテーションに参加した際、男子学生から「知ってる？うちの学校に、さんまの娘来るらしいよ」と言われたという。父明石家さんま、母大竹しのぶで