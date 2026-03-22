WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）の裏側について語った山本キャスター熱戦の数々が繰り広げられた第6回WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）は、ベネズエラによる悲願の初優勝で幕を閉じました。個の力に加え、緻密な戦略。若い選手が躍動し、経験豊富なペレス選手が間をコントロールする。どこを取っても隙がなく、そのチーム力の高さと情熱は圧倒的でした。今大会では、Netflixの「BEHIND THE DRAMA」という番組で、全47試合の中で生まれる