元中日監督の落合博満氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。侍ジャパンの次期監督について「大変だと思いますよ」と語り、自らについては「７６でグラウンドに立つのは考えにくい」と語った。ベネズエラが優勝した今大会を「ベネズエラは勝って当然のようなチームでしたよ」と落合氏。「投打にきちっとした選手がいた。ほとんどメジャーリーガーだから、勝ち方を知ってるんだと思う」と分析した。侍ジャパンは