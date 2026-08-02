野球解説者の張本勲氏が２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスタジオ生出演した。番組では、張本氏が７月２７日に東京ドームで行われた「サントリードリームマッチ２０２６」ザ・プレミアム・モルツ球団―ドリーム・ヒーローズに出場したことを伝えた。参加者で最高齢８６歳の張本氏は５回のモルツ球団の攻撃で代打として登場。初球で上原浩治氏の速球を見送ると、わずか１球でベンチに戻ったが、通算