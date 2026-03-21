串カツの店で締めのもやしソバ！「もやしソバ」をこよなく愛するピエール瀧が、名店をめぐりながら、もやしソバとは何なのかを考えたり考えなかったりするこの連載。ラーメンがあるのは、中華料理店や専門店ばかりじゃない。居酒屋さんにだってある！ということで、締めのもやしソバが食べられる「串カツ民屋」さんに行っちゃいました！。＊＊＊【写真】店内にはダーツも――今回は東京・代々木上原に来ています。「串カツ民屋」