石川県教育委員会は、17年間にわたって無免許で車を運転したとして、金沢地区の公立中学校の50代男性校長を停職6か月の懲戒処分にしました。石川県教育委員会によりますと、金沢地区の公立中学校の50代男性の校長は先月下旬、通勤中に警察から車を止められ、無免許運転が発覚しました。その後の捜査で、校長がおよそ17年間にわたって有効な運転免許を所持していなかったことが分かりました。更新を怠った理由について校長は「多忙