青森山田高校サッカー部で発覚した、部員十数人による飲酒・喫煙問題。7月21日には花田惇校長がコメントを発表したものの、学校側の方針に対してネット上では疑問の声が噴出している。【写真】飲酒・喫煙を「校則違反」と発言…炎上した青森山田高校の校長処分は約3週間で解除同校によると、今年6月から7月にかけて学校側が実施したヒアリングで、寮内での飲酒や喫煙の実態が明らかに。青森市内の寮などで飲酒や喫煙をした、ま