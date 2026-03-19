記者会見する上野厚労相＝19日午前、国会上野賢一郎厚生労働相は19日の記者会見で、有効期間が切れた従来の健康保険証でも保険診療を受けられる暫定措置の期限を、従来の3月末から7月末まで延長すると明らかにした。終了後はマイナ保険証か、代わりとなる「資格確認書」のいずれかを提示する必要がある。従来保険証の新規発行は2024年12月2日に停止。その後、最大1年間は有効とする経過措置も25年12月1日に終了していた。延