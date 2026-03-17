日本マクドナルドの「夜マック」新TVCMが、3月17日から全国で放映スタートします。今回公開されたのは、昨年から続く「夜のマックは、はしゃいでる。」シリーズの新作。妻夫木聡さんと伊藤沙莉さんが兄妹役で登場し、夜ならではの“ちょっとテンションが上がるごはん”こと「倍バーガー」の魅力を、コミカルなやりとりとともに伝えています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新TVCM「夜のマックは……倍バ