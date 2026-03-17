原油価格の高騰を受け、化学メーカー大手信越化学工業が、水道管などの建材に使われる塩化ビニル樹脂の値上げを発表しました。【映像】値上げが発表された塩化ビニル樹脂信越化学は、国内向けに販売する塩化ビニル樹脂の価格を4月納入分からキロ当たり30円以上、およそ2割相当を値上げします。塩化ビニル樹脂は、水道管や床・天井といった建材など、幅広い用途で使われていて、原料は原油から作られるエチレンなどです。こ