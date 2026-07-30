食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は30日、自民党幹部に対し、1％に引き下げる方針を伝え、党内の意見集約を指示する方針です。自民党本部から中継でフジテレビ政治部・斎藤翔記者がお伝えします。高市総理は、まもなく自民党本部に到着し、臨時の役員会で減税を表明する方針で、午前11時半現在、多くの報道陣が詰めかけています。臨時役員会では、高市総理が2027年4月から2年間の食料品の消費税を1％に引き下げることにつ