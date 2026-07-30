“千葉の二子玉”の隣いま、千葉県流山市の『初石駅』周辺に注目が集まっていることをご存知だろうか──。先日、全国の『路線価』が発表された。路線価とは地域の路線（道路）に面した土地の１?当たりの評価額のことで、課税額を計算する上での基準となるもの。最も高かったのは東京・中央区銀座５丁目、銀座中央通りの5336万円で、昨年より11.0％上昇した。バブル期以来の上昇率を示すところもあり、最も最高路線価の上昇率が高