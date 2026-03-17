「宿題はAIで」の小学生が増えている2025年11月、東京都在住の会社員女性がAI（人工知能）と結婚して話題になった。この女性は婚約者だった男性と破局し、苦しい胸の内を対話型生成AI「ChatGPT」に相談しているうちに恋愛感情を持つようになったという。性格もビジュアルも「自分の好み」に仕上げ、名前まで付けた“お相手”からプロポーズを受けたことで結婚を決意したそうだ。AIが実体を持たない存在だけにこのニュースに面食ら