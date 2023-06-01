【モデルプレス＝2026/03/17】女優の前田敦子が、3月17日発売の『月刊ヤングマガジン』（講談社）第4号の表紙と巻頭グラビアに登場。ラスト写真集『Beste』（講談社）より未掲載カットを届ける。【写真】34歳元AKBセンター、美バスト輝くキャミソール姿◆前田敦子「月刊ヤンマガ」登場各ネット書店のランキングなどで1位を連発した話題のラスト写真集『Beste』から、惜しくも掲載できなかった厳選カットを届ける。今号では、素肌が