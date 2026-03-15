ボクシングの元世界ヘビー級王者マイク・タイソン（５９＝米国）が現役ボクサーに苦言を呈したと、米メディア「ＳＩ」が報じた。タイソンは４月２５日にエキシビションマッチ（コンゴ民主共和国）で元世界５階級制覇王者で５０戦無敗のフロイド・メイウェザー（４９＝米国）と対戦する。試合に向けて「完全に自由な戦い。キャッチウエート制で何でもありだ」と体重制限がないことを明かした上で自身が負傷しているとし「ちょっ