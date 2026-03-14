15日（日）は、北日本と北陸では寒気や湿った空気の影響で日本海側を中心に雲が広がりやすく、所により雪や雨が降るでしょう。関東から東海も午後は湿った空気が流れ込んで次第に雲が広がり、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。一年を72に分けた七十二候では「菜虫化蝶（なむしちょうとなる）」と、さなぎが羽化して蝶になる頃です。晴れる地域では、青空のもとで気持ちよさそうに飛び交う