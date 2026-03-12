「気になる場所を旅しながら、お金も稼げる」と話題の「おてつたび」。Q＆Aや体験談を通じて、その仕組みと人気の理由に迫ります。宿泊先つきで旅費を抑えられるという魅力や50代以上の参加者が増えている理由など、新しい旅のスタイルを詳しくご紹介します。子育て後の新しい旅のかたち。自分の可能性が広がった新たな旅のスタイルとして、いま注目を集めている「おてつたび」は、旅先で働くことで、プチ稼ぎもできるサービス。現