もうすぐホワイトデー。大切な人への贈り物や自分へのごほうびに、手づくりの焼き菓子がひとつあると心が弾みますよね。今回は共働き料理家のぐっち夫婦に、粉砂糖をまとった雪のような見た目が愛らしい「スノーボールクッキー」のレシピを教えてもらいました。お手軽なのでぜひつくってみてください！ほろほろ食感！クルミ香る「スノーボールクッキー」今回は、材料を混ぜて丸めて焼くだけで手軽につくれる「スノーボールクッキー