いつ起きるか分からない巨大地震。なかでも県内で大きな被害が想定される南海トラフ地震は、今後30年以内に発生する確率が60％～90％以上とされています。2月に発表された新たな被害想定をもとに、県内のリスクを見つめ、他県の事例から備えを考えます。 2月、有識者らでつくる検討委員会で、県独自の詳細データをもとにまとめられた新たな被害想定。 南海トラフ巨大地震による死者は最大2万1700人と、更新前の