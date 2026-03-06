やることが多い家事に日々疲れている人も少なくないのでは？しかし、面倒な家事も「AIに手伝ってもらうことで劇的にラクになる」と、書籍『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』の著者であり、自身も男子3兄弟を育てる理系ママの宮崎真理さんは言います。今回は、献立を決めるときに役立つAIの使い方を、詳しく教えてもらいました。※ この記事は『AI×家事毎日バタバタな3児ママがA