7日（土）は、日本海の低気圧は津軽海峡付近に進んで次第に不明瞭となりますが、三陸沖の前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海へ進みます。一方、黄海付近の高気圧が張り出して、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。このため、北日本や北陸から山陰では雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。関東甲信や東海では朝までは山沿いで雪や雨、平野部で雨の降る所もありますが、日中は晴れ間が広がる見込