「恋多き女」として、これまでミュージシャンやアイドルら数多の有名人と浮き名を流してきた吉高由里子（35）。主演を務めるNHK大河ドラマ『光る君へ』では、藤原道長との結ばれぬ悲愛が話題だが、プライベートの恋は成就しそうだ。【写真】首元はパールで留めたシースルー系ワンピ姿の吉高由里子「昨年6月に交際が報じられた外資系企業に勤めるAさんと、ゴールイン目前と言われています。尾上松也似の長身イケメンで、年収5000万