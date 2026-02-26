2月25日、県内では久しぶりにまとまった雨が降りましたが、渇水の解消にまでは至りませんでした。吉野川水系では、26日の午後4時から「取水制限を再開」しています。吉野川水系水利用連絡協議会によりますと、26日の午前0時時点の早明浦ダムの貯水率は40.8％で、前の日より2.3ポイント回復しました。しかし、平年値の78.8％には遠く及ばず、協議会は一時的に解除していた取水制限を、26日の午後4時に再開しました。カット率は徳島