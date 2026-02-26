日本への渡航自粛を呼びかける在大阪中国総領事館の「微信（ウィーチャット）」の投稿＝26日、北京（共同）【北京共同】在大阪中国総領事館は26日、中国国民が大阪市住吉区の路上で25日に500万円が入ったバッグを奪われる強盗被害に遭ったとして、日本渡航を自粛するよう通信アプリ、微信（ウィーチャット）の公式アカウントで呼びかけた。「日本は治安が悪化し、類似事件が頻発している」と主張した。総領事館は早期解決と中